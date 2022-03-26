ألمانيا ترفض مطالبة بوتين دفع توريدات الغاز بالروبل

وخلال مؤتمر محلى لحزبها (حزب الخضر) فى مدينة كوتبوس، تحدثت بيربوك السبت عن العقوبات المشددة التى تم فرضها على روسيا، وقالت: "نرى أن هذه العقوبات أثمرت لأن بوتين طالب بدفع ثمن الطاقة بالروبل".
وأضافت بيربوك أنه لا ينبغى الرضوخ لهذا المطلب "فالتعاقدات تم إبرامها باليورو أو بالدولار، وسيتم الدفع إما باليورو أو الدولار، ولن نشارك فى هذه اللعبة".
وبوتين قال يوم الأربعاء الماضى، إن روسيا سوف تطلب من الدول التى وصفها "بغير الصديقة" الدفع مقابل الغاز الروسى بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن انترفاكس تصريح بوتين بأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزى والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع. وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر فى توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.
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