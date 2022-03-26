طريقة التسجيل في مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

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عمر شويل - جدة تقدم الشئون الاجتماعية الإماراتية مساعدات كثيرة لعدد كبير من الفئات داخل الإمارات العربية المتحدة, حيث يتم التقدم بطلب إلي الشئون الاجتماعية الإماراتية بطلب للحصول علي مساعدات من خلاله, وترغب الحكومة بدولة الإمارات برفع مستوي المعيشة داخل الإمارات, وذلك عبر تقديم مساعدات عديدة للأشخاص الذي تجدهم الشئون الاجتماعية الإماراتية مستحق للحصول علي مساعدة, فيمكن لكل الفئات التي تم تحديدها من قبل الشئون الاجتماعية التقدم للحصول علي مساعدات الدول.

طريقة التسجيل في الشئون الاجتماعية الإماراتية للحصول على مساعدات

إذا كنت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن حاملي الجنسية الإماراتية وتجد انك تستحق الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية فيمكنك التقدم علي الموقع الإلكتروني الخاص بالشئون الاجتماعية للحصول علي مساعدة.

الدخول الموقع الرسمي للشئون الاجتماعية الإماراتية من هنا.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة منك وذلك مثل, الاسم بالكامل والجنسية, رقم الهوية الوطنية, تحديد نوع المتقدم, رقم الهاتف المحمول, البريد الإلكتروني للمتقدم, وهكذا معلومات وبيانات.

كتابة رقم المرور والتي لا يجب أن يعرفها أحد غيرك, ثم تأكيدها مرة أخرى.

هناك خاصية مميزة في هذه الإعدادات ألا وهي القيام باختيار سؤال سري والإجابة عليه بطريقة سرية لا يرغبون أحد غيرك, وذلك في حالة نسيانك كلمة المرور تقوم بالإجابة علي هذا السؤال فيرسل لك الموقع كلمة مرور مؤقتة جديدة لتقوم بتعيين كلمة مرور جديدة دائمة.

ثم الضغط علي تفعيل عملية التحقق الأمني.

الضغط علي أنا لست ربوت ثم الضغط علي تقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

بعد الاطلاع علي الفئات المستحقة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية والتأكد ما إذا كنت من المستحقين المساعدات أم لا, فإذا كنت من المستحقين للمساعدة فلابد من إحضار الأوراق التالية من أجل إكمال عملية التسجيل بشكل ناجح.

يتم إحضار صورة من عدد أوراق هامة ألا وهي ( صورة من الهوية الوطنية- صورة من جواز السفر- صورة من القيد).

إذا كان لديك رخصة تجارية لابد من إحضارها.

إحضار الأوراق التي تبين حجم الدخل للشخص وما إذا كان يملك بيوت أو أراضي.

شروط التقدم في مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

وضعت الشئون الاجتماعية الإماراتية شروط وضوابط لكل الأشخاص المتقدم للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية والتي تكون برعاية وزارة التنمية الاجتماعية.

لابد أن يكون من ضمن الفئات التي يتضمنها وزارة التنمية البشرية.

لا يجب أن يتجاوز دخل الشخص المتقدمة عن قيمة المساعدات المساعدات المقدمة.

عند تقدم الزوج للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية لابد أن يكون الدخل الشهري لا يكفي جميع احتياجات الأسرة.

في حالة تقدم السيدة الإماراتية للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية وكانت متزوجة من شخص اجنبي فلابد أن تكون لها أبناء من هذا الزوج حتي تتمكن من الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية.

شروط حصول المرأة علي مساعدات الشئون الاجتماعية

تسعي الحكومة بدولة الإمارات علي توفير كل سبل العدل في مساعدة الأشخاص بمختلف أجناسهم, وعلي ذلك تهتم الحكومة بمساعدة المرأة الإماراتية من خلال حصولها علي مساعدات من الشئون الاجتماعية الإماراتية, وعلي ذلك يمكن للمرأة التقدم للحصول علي المساعدات المقدمة من الشئون الاجتماعية الإماراتية ولكن بالشروط الأتية.

أن يحصل لزوج المتقدمة انه أصيب برمض يمنعه من العمل, حيث أن من الأسباب التي يمكن أن تحصل المرأة علي مساعدة من الشئون هي أصابت زوجة بمرض يمنعه من العمل.

أن قد حكم علي عائلها وزوجها بالسجن.

أن يبعد زوج المتقدمة عن دولة الإمارات لأي سبباً ما.

طرق التواصل مع الشئون الاجتماعية الإماراتية

أتاحت الشئون الاجتماعية الإماراتية طرق عديدة للتواصل معها فيوجد منها الرقمي ويوجد منها الإلكتروني, وطرق التواصل مع الشئون الاجتماعية هي.

الاتصال علي الرقم المجاني للشئون الاجتماعية وهو 800623.

مراسلة الشئون الاجتماعية من خلال صندوق البريد وذلك علي الرقم 4409.

أو التواصل مع الشئون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني [email protected]

رؤية دولة الإمارات المعلنة عبر الشئون الاجتماعية

تم الإعلان عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسعي إلي تحقيقها علي المدار البعيد, وتعتبر رؤية دولة الإمارات ما هي إلا تنمية للشئون الاجتماعية, ويتم قياس مدي فعالية الرؤية من خلال الأتي.

قياس مقدار السعادة العالمي.

قياس الهوية الوطنية.

قياس التلاحم الأسري.

سياسة حماية الأسرة الإماراتية

هناك سياسة تم اعتمادها من قبل الحكومة الإماراتية من اجل حماية كل أفراد الأسرة الإماراتية من العنف ضد أي فرد من أفرادها, وتم وضع ست أشكال من أشكال العنف الذي قد يتعرض له أي شخص داخل الأسرة الإماراتية.