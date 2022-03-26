نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال ونتائجنا PDF في المقال التالي
نتائج القبول الموازي من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم وعن طريق إضافة الرقم الامتحاني، هذا ما نستعرضه لكم اليوم عن طريق موقعنا لإخباري المتميز ثقفني نيوز، الذي يهتم بالتغطية الكاملة لكافة التفاصيل والقرارات الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية بطريقة إلكترونية، بعد أن تم الإعلان الرسمي عن جميع نتائج القبول الموازي إلكترونياً عبر شبكة الانترنت.
نتائج القبول الموازي
تتمكن الآن الحصول على كافة نتائج القبول الموازي من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وعلى أن يتم هذا على مستوى كافة الجامعات العراقية، فقد نلاحظ أن عمليات البحث على محركات جوجل كبيرة للغاية من أجل التعرف على خطوات المتعبة والرابط الفعال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد اعتمادها رسمياً من خلال وزير التربية والتعليم العراقية، بعد أن تم الانتهاء بشكل رسمي من رصد الدرجات وعلى أن يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني في شتى المحافظات العراقية بعد أن تم الكشف رسمياً عن كافة نتائج القبول الموازي لنحو 22 ألف طالب وطالبة في العراق وفي كافة الجامعات العراقية على مستوى جميع الأقسام الطب العام وكلية صيدلية وكلية هندسة والعديد من التخصصات.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
سوف نوفي حضرتكم كافة الخطوات المتبعة من أجل الاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي بطريقة إلكترونية من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي يهتم بها في الوقت الحالي العديد من الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق بصفة عامة من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية في شتى محافظات العراق من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المتنوعة لذلك العام وتتم كالآتي:ـ
- في البداية تسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- من ثم يتم النقر على خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.
- عليك بعد ذلك بإضافة كافة البيانات التي تتعلق بالطالب منها الاسم والرقم الامتحاني.
- يتم الضغط على أيقونة استعلام حتى تظهر أمامك النتيجة على الفو.
- على أن تكون ملفات بي دي إف يتم تحميلها على الجهاز الخاص بك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال ونتائجنا PDF على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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