LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال ونتائجنا PDF

نتائج القبول الموازي من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية التعليم وعن طريق إضافة الرقم الامتحاني، هذا ما نستعرضه لكم اليوم عن طريق موقعنا لإخباري المتميز ثقفني نيوز، الذي يهتم بالتغطية الكاملة لكافة التفاصيل والقرارات الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية بطريقة إلكترونية، بعد أن تم الإعلان الرسمي عن جميع نتائج القبول الموازي إلكترونياً عبر شبكة الانترنت.

نتائج القبول الموازي

تتمكن الآن الحصول على كافة نتائج القبول الموازي من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وعلى أن يتم هذا على مستوى كافة الجامعات العراقية، فقد نلاحظ أن عمليات البحث على محركات جوجل كبيرة للغاية من أجل التعرف على خطوات المتعبة والرابط الفعال للاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد اعتمادها رسمياً من خلال وزير التربية والتعليم العراقية، بعد أن تم الانتهاء بشكل رسمي من رصد الدرجات وعلى أن يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني في شتى المحافظات العراقية بعد أن تم الكشف رسمياً عن كافة نتائج القبول الموازي لنحو 22 ألف طالب وطالبة في العراق وفي كافة الجامعات العراقية على مستوى جميع الأقسام الطب العام وكلية صيدلية وكلية هندسة والعديد من التخصصات.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سوف نوفي حضرتكم كافة الخطوات المتبعة من أجل الاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي بطريقة إلكترونية من خلال الاسم الرباعي والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي يهتم بها في الوقت الحالي العديد من الطلاب والطالبات في شتى محافظات العراق بصفة عامة من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية في شتى محافظات العراق من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المتنوعة لذلك العام وتتم كالآتي:ـ