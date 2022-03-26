ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني

ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022، يبحث الأن آلاف الطلاب في العراق بجميع المحافظات عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن نتيجة الامتحانات بعد الانتهاء رسمياً من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وخلال الساعات القادمة سيتم نشر النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع المعتمدة من الوزارة، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية أهم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ظهور الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إتاحة رابط للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال موقع الوزارة وبدأ الطلاب في جميع المحافظات البحث عن رابط الحصول على نتيجة الثالث المتوسط الخارجي 2022، وذلك تيسيراً من الوزارة لجميع الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان برقم الجلوس من خلال الإنترنت دون الحاجة للخروج من المنزل لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ومتحوه الجديد أوميكرون، وتم الانتهاء من النتيجة في الكثير من المحافظات وجاري رفع النتيجة تباعاُ للمحافظات التي تنتهي من أعمال الكنترول، والمحافظات التي انتهت من نتيجة الثالث المتوسط الخارجي القادسية، والرصافة، وديالي، وصلاح الدين، واربيل، ونينوي، والكرخ، والنجف، وسيتم رفع نتيجة باقي المحافظات بعد الانتهاء مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الخارجي بالعراق 2022

خطوات بسيطة وسهلة يمكن اتباعها من قبل الطلاب للحصول في النهاية على نتيجة امتحانات الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 بالعراق:

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإنترنت

يتم الدخول لقسم نتائج الامتحانات

اختيار نتيجة الثالث المتوسط الخارجي 2022

اختيار محافظة السكن للطالب والتي يدرس بها

يتم الضغط على ملف النتيجة واضغط على كلمة “تنزيل”

بعد تحميل الملف يتم فتحه.

البحث من خلال الملف pdf برقم الامتحان وسوف تظهر النتيجة بالدرجات علي الفور

الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق

يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والقلق بعد إعلان النتيجة في بعض المحافظات، وصرح مصدر بوزارة التربية العراقية أن النتيجة سيتم نشرها فور الانتهاء في كل محافظة ولا داعي للقلق، والوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام الطلاب والمحافظة على صحتهم كمن خلال توفير رابط يمكن من خلالها الحصول على النتيجة من المنزل دون الحاجة للذهاب للمدرسة وذلك لتفادي الزحام والتكدس والذي قد يعرض الأطفال للإصابة بفيروس كورونا.