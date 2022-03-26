عاجل.. بايدن: ما تفعله روسيا تحد للنظام السائد بعد الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بايدن، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو"، لا يسعى لتقويض روسيا، مضيفا "أخبرنا موسكو بذلك". جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى مع نظيره البولندى من وارسو عقب زيارة الأول لبولندا على خلفية الصراع الروسى- الأوكرانى.

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