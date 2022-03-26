عاجل.. بايدن من بولندا: علينا أن نكون مستعدين لمعركة طويلة الأمد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بايدن، فى كلمه له من وارسو خلال زيارته بولندا، أن الشعب الأوكرانى يقاتل من أجل إنقاذ دولته.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن دول شرق أوروبا أصبحت "حرة" بعد سقوط الاتحاد السوفيتى.

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى القصر الرئاسى بالعاصمة البولندية وارسو، لبدء اجتماعه مع نظيره البولندى، أندجى دودا، وبحث ما يتعلق بالعملية الروسية-الأوكرانية والجهود المبذولة فى هذا الصدد.

ونقل تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى، فى وقت سابق اليوم السبت، لقطات حية لوصول بايدن إلى القصر الرئاسى، حيث كان فى استقباله دودا، وعدد من المسئولين البولنديين، كما تم عزف النشيد الوطنى لكلا الدولتين.

كما اصطحب بايدن خلال زيارته كبار مستشارى الأمن القومى الأمريكى، وتوجه الرئيسان إلى داخل القصر لعقد اجتماعهما المقرر اليوم.

وأوضحت القناة أن الاجتماع مهم بالنسبة لحليفين فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ورحلة تاريخية لبادين إلى وارسو، حيث أن الرئيس الأمريكى لا يحاول فقط إظهار اتحاد مع قادة بولندا، بل أيضا مع جميع أعضاء الناتو، فى ظل تعامل العالم مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان بايدن قد وصل، أمس الجمعة، إلى مدينة "زوسوف" البولندية، قادما من بروكسل، كما التقى بأفراد القوات الأمريكية التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا فى المدينة.