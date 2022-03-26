موسكو: سنرد على كل خطوة عدائية تتخذها واشنطن

جدة - نرمين السيد - جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التأكيد على أن موسكو سترد بشكل حتمى وموجع للولايات المتحدة على كل خطوة عدائية تتخذها ضد روسيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقالت زاخاروفا اليوم السبت: "لقد حان للأمريكيين أن يستوعبوا أن كل خطوة عدائية سيكون الرد عليها حتميا من جانبنا ومؤلما بالنسبة لهم فى أى حال من الأحوال".

وأضافت زاخاروفا أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون نفى مسؤوليتهم عن الحالة البائسة التى وصلت إليها العلاقات الروسية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تتهم موسكو بـ"التصعيد" لمجرد أنها لا تبقى الضربات الموجهة ضدها بلا رد.

ووردت سابقا تقارير أفادت بأن الخارجية الروسية سلمت دبلوماسيا أمريكيا مذكرة تضم أسماء زملاء له أعلنتهم موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، ردا على خطوة مماثلة من قبل واشنطن.

وفى وقت سابق دعا نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف الولايات المتحدة إلى التوقف عن تصعيد العلاقات مع روسيا، معربا عن ثقته بأن إعادة هذه العلاقات إلى طبيعتها ممكنة بشرط قيام واشنطن بتأثير إيجابى على القيادة الأوكرانية.

وحمل الدبلوماسى الروسى واشنطن المسؤولية عن الأزمة غير المسبوقة فى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.