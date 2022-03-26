هل هدف مصر في مرمى السنغال صحيحا؟

كشف الحكم الدولي المصري السابق، سمير عثمان، أن الهدف الذي ساهم به محمد صلاح قائد منتخب مصر في مرمى منتخب السنغال، صحيح تماما.

وأكد عثمان أن الدليل هو عدم تأخر طاقم حكام تقنية الفيديو "الفار" الإيطاليين في مراجعة اللعبة واحتسابها في أقل من ثوان معدودة، وهو ما يؤكد أن الهدف صحيح 100 بالمئة.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف دون رد، أحرزه المدافع السنغالي ساليو سيس بالخطأ في مرماه، بعد أن ارتدت كرة محمد صلاح من العارضة لترتطم به، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على إستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف الحكم سمير عثمان أنه لو كان هناك شك في صحة الهدف لبادر حكام تقنية الفيديو باستدعاء حكم المباراة، ولكن لم يتم استدعاءه وهو ما يؤكد أن الهدف صحيح ولا صحة لما يتردد في بعض الصحف والمواقع السنغالية بشأن التشكيك في صحة الهدف.

وأوضح عثمان في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن تقنية حكم الفيديو أنهت الأخطاء التحكيمية.

كما أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن هدف صلاح سليم بنسبة 100 بالمئة، وأن تقنية الفيديو المستخدمة من قبل الطاقم الايطالي تضم أحدث الوسائل في تسهيل مهمة الحكام في الكشف عن أي خطأ في اللعبة وبالتالي فالهدف صحيح تماما.

ويحتاج الفراعنة إلى التعادل فقط أمام السنغال في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء، لخطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2022 وتسجيل الحضور الرابع في كأس العالم في تاريخ الكرة المصرية والثاني على التوالي.