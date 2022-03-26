دوري المدارس 2022 السعودية النسخة الثالثة لجميع المراحل التعليمية بالمملكة

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عمر شويل - جدة دوري المدارس 2022 النسخة الثالثة لكرة القدم والنسخة الأولى للألعاب المختلفة للبنين والبنات بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية تم تدشين الدوري بالتعاون بين وزارة التعليم السعودية بقيادة معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل شيخ ووزارة الرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حفل تم إقامته يوم الأربعاء الماضي بمقر وزارة التعليم السعودية بالرياض، وقد حضر الحفل الأمير فهد بن جلوي بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كذلك حضر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، كما حضر الحفل مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين بوزارتي الرياضة والتعليم والاتحادات الرياضية.
ألعاب رياضية جديدة بالنسخة الثالثة دوري المدارس 2022
في نفس السياق السابق ذكره فقد تم شملت النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022 العديد من الألعاب الرياضية الجديدة التي تم إضافتها لرياضة كرة القدم في تلك الدورة منها:
- أولًا لعبة الكرة الطائرة.
- أيضًا رياضة كرة اليد.
- كذلك رياضة الجودو.
- ورياضة التايكوندو.
- كما تم إدخال رياضة الجوجيتسو.
والجدير بالعلم أن الفرق المدرسية المشاركة في منافسات الدوري من كافة المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى الثانوي من أعمار تتراوح بين 12 وحتى 18 عام ، لطلاب وطالبات تابعين ل 47 إدارة تعليمية بالمملكة وسيتأهل الفائزين لتصفيات المناطق للأعمار من 15 وحتى 18 عام ، وبعدها يتم التأهيل لبطولة النخبة بالمملكة التي ستقام مع نهاية موسم دوري المدارس 2022.
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