نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإيداع طارئ بلا كفيل 100000 ريال سعودي وبلا تحويل للراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 100000 وأيضاً يتميز بأنه ذات إيداع طارئ فلا يحتاج الحصول على هذا التمويل الشخصي سوا 24 ساعة فقط بعد طلب التمويل وتوافر جميع الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي ذات الإيداع الفوري كما يتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

بإيداع طارئ بلا كفيل 100000 ريال عبر شركة التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد والتى تساعدهم على تلبية متطلباتهم المختلفة فتتيح الآن التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير ولكن هناك بعض المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة الفورية ومن بين تلك المستندات ما يلي

الهوية الوطنية للعميل وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك التأمينات الإجتماعية.

تقديم أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً تقديم العنوان الوطني بالسعودية.

كما لابد من تقديم خطاب تعريف بالراتب.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير متاح اونلاين وأيضاً بإيداع فوري لمبلغ التمويل 100000 ريال ودون الحاجة إلى أى ضمانات ولكن هناك بعض الشروط البسيطة الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون سن المواطن السعودي المتقدم لا يقل عن 21 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المواطن السعودي طلب التمويل على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.

طلب التمويل الشخصي الفوري عبر شركة التيسير

أتاحت شركة التيسير للتمويل الحصول على قرض شخصي فوري وأيضاً اونلاين من خلال الإنترنت بقيمة مالية ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى فيمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وبعد الإطلاع على التمويل يتم الضغط على طلب التمويل وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل كما يستطيع المتقدم من إدارة سداد قيمة التمويل عبر الانترنت.