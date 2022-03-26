نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن دعم منصة جود أعرف شروط التسجيل فيها لعام 1443 هجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن دعم منصة جود وشروط التسجيل فيها كل إنسان يعيش على ارض الحياه يتمنى أن يكون له مسكن خاص له ولأسرته وملائم للحياه الأسرية لكي يعيش حياة طيبة صحية ومستقرة المسكن هو الملاذ الأمن على ارض والوطن يشعر الإنسان بالطمأنية والسلام حيث يلقي راحة الشخصية والنفسية مع أفراد أسرته يعد المسكن حلم كل مواطن على ارضه لذلك اطلق رابط دعم منصة جود السكني للمواطنين في المملكة تعد من أكبر المنصات الخدمية المهامه التي تخدم الإسكان التنموي وهي احدي اهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتوفير الجهد والوقت على المواطنين السعوديين عند رغبتهم في الوصول إلى احدي خدمات المنصة سوف نطالعكم على المزيد حول رابط الاستعلام عن دعم منصة جود وما هي شروط التسجيل في هذه المنصة.

رابط منصة جود الإسكان

يمكن للراغبين في دعم منصة جود للإسكان والتي تقوم بدور توفير مساعدات لدعم الإيجار للأسر الأكثر احتياجا بالتسجيل والدخول على رابط منصة جود الإسكان وهذا الرابط اطلقه الجهات المعنية في المملكة لخدمه المواطنين السعوديين ومن أهم هذه الخدمات خدمة الدعم السكني أو ما يسمى بخدمة الإسكان التنموي.

شروط استحقاق الدعم بمنصة جود

يقدم الدعم بمنصة جود للأسر الأكثر احتياجا وفقرا والشروط تتمثل في النقاط الأتية:

أن يكون الفرد المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن خمسة أفراد. يجب تقديم صورة مفصلة عن دخل الأسرة الشهري. ألا يكون لديه أملاك عقارية خاصة به. وأيضا ألا يكون مسجل في أحد الجمعيات الأهلية والتي لها شراكة مع منصة جود. كما يجب أن يكون مسجل بمنصة سكني. من أحد الشروط المطلوبة أن يكون مستفيدي من الضمان الاجتماعي. الأب المقعد عن العمل ولا وليس لديه القدرة لدفع ايجار المنزل.

كيف اسجل في منصة جود الإسكان

الكثير من المواطنين في المملكة يتساءل عن طرق التسجيل في منصة جود الإسكان سوف نقوم بشرحها من خلال النقاط الأتية فتابعونا:

يجب أن الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة جود الإسكان. يجب إنشاء حساب جديد والدخول فيه بالنقر على زر التسجيل الموجود أسفل الشاشة. قم بكتابة الاسم كاملا. إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني يجب إدخال كلمة المرور بطريقة صحيحة. اكتب رمز التحقق المرئي للتأكد من بيانات الشخص. ثم انقر على تبويب طلب التسجيل ليتم التسجيل في منصة جود.

كيف اسجل في منصة جود الإسكان التنموي

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المتدني كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان التنموي وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية: