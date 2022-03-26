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عمر شويل - جدة موعد تحري هلال رمضان 1443 في السعودية من أبرز الأمور التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة فبحكم العادة يكون تحرى هلال شهر رمضان المبارك بأخر أيام شهر شعبان المعظم من خلال طرق رصد الهلال وفي حالة ثبوت الرؤيا يترتب عليه إقامة المسلمين لصلاة التراويح في كل بقاع العالم الإسلامي.

موعد تحري هلال رمضان 1443 في السعودية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين”، شهر رمضان هو شهرعظيم يفرح به المسلمون وينتظرون قدومه.

وقد أعلنت المحكمة العليا بالمملكة التماس هلال شهر رمضان الكريم لعام 1443-2022 بالمملكة بعد غروب شمس يوم جمعة 29 شعبان -1443 الموافق الأول من إبريل 1443، وفيحالة ثبوت رؤية الهلال في مساء هذا اليوم سوف يكون اليوم الذي يليه الموافق ليوم السبت 2 ابريل هو اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وإذا لم تثبت الرؤيا أو تعذر رؤية الهلال سيكون يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان وبداية شهر رمضان ستكون يوم الأحد الموافق 3- ابريل.

خطوات الإبلاغ عن رؤية هلال رمضان 1443 في السعودية

لقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستطلعون هلال شهر رمضان المبارك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته.

وقد أعلنت المحكمة العليا موعد تحري الهلال في بيان أوضحت المحكمة العليا في المملكة عن الخطوات الصحيحة الواجب اتخاذها عند رؤية هلال رمضان وهي على النحو الآتي:

أولًا رؤية هلال شهر رمضان سواءً بالعين المجردة أو من خلال المنظار الفلكي ثم يجب الإبلاغ بأقرب محكمة وتسجيل شهادة الرؤيا.

ثانيًا يكون الإبلاغ من خلال الاتصال بأقرب مركز حتى يتم إخبار المحكمة.

ثالثًا لمن يملكون القدرة على الرؤيا بكل منطقة لمساعدة اللجنة واحتساب الأجر.

متى أول رمضان فلكيا

بناء على الحسابات الفلكية التي قام علماء وخبراء الفلك بإجرائها فإن شهر رمضان الكريم في المملكة سيكون يوم الثاني من ابريل 1443 ولكن يعتمد الإثبات الأخير على الرؤية الشرعية للهلال وليست الحسابات الفلكية وسيكون ذلك بعد محاولات رصد الهلال بكل الدول الإسلامية بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان.