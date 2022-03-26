نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن عن ساعات عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد عمل القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك أمس الجمعة، لذا فقد حرصت على اتخاذ بعض قرارات اليوم المهمة بشأن العاملين في القطاع الخاص بالمملكة، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم كافة القرارات الخاصة بساعات العمل، فتابعوا المقال للنهاية.

ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان

أكدت وزارة العمل أن المواطنين أو المقيمين يقضون ست ساعات فقط في العمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك.

جاء هذا القرار لاعتماده على المادة 98 الخاصة بشهر رمضان قانون العمل، وينص نظام المملكة على أن تكون ساعات العمل في القطاع الخاص 6 ساعات فقط في الشهر في رمضان، وقد اتخذ هذا القرار هذا العام استجابةً لعام 2022 م الموافق 1443 هـ.

معيار الساعات المسموح به في العمل

سعت الوزارة إلى تحديد بعض المعايير الأساسية والمقبولة في القطاع الخاص، المعايير هي:

معيار يومي

تم تعيين عدد الساعات المسموح بها للعمل.

عرض فقط لمدة 8 ساعات في اليوم.

لا يجوز للموظفين العمل لدى صاحب العمل بعد ساعات العمل المحددة.

معيار اسبوعي

إذا رغب صاحب العمل في قبولها خلال فترة هذا المعيار، فلا يجوز له تمديد ساعات عمل الموظف لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع.

ما هي الحالات الاستثنائية لتقليل ساعات العمل؟

هناك بعض الحالات الاستثنائية المذكورة في قانون نظام العمل. لأنها تنص على الآتي:

إذا كان هناك خطر في عملك، قلل من عدد الساعات.

الوصول إلى الصناعات الخطرة.

كما ذكرنا سابقاً، تقليل عدد ساعات العمل في رمضان.

قانون نظام العمل الجديد 1443

في نظام العمل الجديد، سعت وزارة الموارد البشرية إلى إدخال بعض الأشياء المهمة لتحسين إنتاجية القطاع الخاص، ومنها: