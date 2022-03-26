“الآن سجل” رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن عبر منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo

يستعرض لكم ثقفني، رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن، حيث يمكن التسجيل في الدعم عبر منصة دعم الكهرباء، واشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين للتعرف على كيفية التسجيل في الدعم، ويرغب الكثير من الأسر والمواطنين المقيمين في الأردن الاستفادة والحصول على الدعم، حيث سارع العديد للبحث عن آلية الحصول على دعم الكهرباء، وذلك بعد أن أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، عن التسجيل في منصة استحقاق دعم الكهرباء، ومن المقرر أم يبدأ تطبيق الخطة الجديدة خلال شهر أبريل المقبل، وقد تم الإعلان عن الفئات التي ستستفيد من الدعم وفقا لعدد من الضوابط المعلنة، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم التفاصيل.

الفئات المستفيدة من دعم التعرفة الكهربائية

كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية عن الفئات التي ستستفيد من دعم التعرفة الكهربائية، حيث يمكن للمواطنين المشتركين اشتراك منازل من الحصول على دعم الكهرباء، ويحصل المشترك المنزلى على الدعم لاشتراك واحد بطريقتين، الطريقة الأولى تكون من خلال الحصول على الدعم من وفقا للكمية المستهلكة، حيث بينت الهيئة القطاع المنزلي حسب شريحة الاستهلاك، من 1 إلى 300 ك. و. س / 50/شهر، من 301 إلى 600 ك. و. س / 100/ شهر، أكثر من 600 ك. و. س / 200/شهر، بينما تكون طريقة الدعم الثانية بشكل تلقائي، ويشترط للحصول على هذا الدعم توافق الشروط حيث سيحصل على خصم على الفاتورة الشهرية بمقدار 2 ونص دينار، ويجب أن يكون استهلاكه الشهري نحو 51 إلى 200 كليلو واط، ويحصل على خصم بمقدار 2 دينار شهريا بشطر أن تكون الكميلة المستهلة من 201 إلى 600 كيلو واط شهريا.

رابط تقديم دعم الكهرباء في الأردن 2022

ننشر لكم خطوات التقديم في منصة دعم الكهرباء الأردنية، حيث تسائل العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل في دعم الكهرباء، ونوفر لكم من خلال الشرح التالي خطوة بخطوة وبشكل مفصل آلية التسجيل، يحب عليكم اتباع هذا الشرح مع ضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح، وفي حالة كان لديكم أي سؤال أو استفسار برجاء ترك تعليق بالأسفل.

الخطوة الأولى، يقوم المواطن بتسجيل الدخول إلى رابط دعم الكهرباء من خلال الرابط “kahraba.gov.jo“. الخطوة الثانية، تقوم بالنقر على أيقونة التسجيل. الخطوة الثالثة قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة. الخطوة الرابعة، وافق على الإقرار. الخطوة الأخيرة قم بالنقر على أيقونة حفظ.

الفئات المستفيدة من دعم التعرفة الكهربائية