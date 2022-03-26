تمويل السيارات بدون تحويل الراتب، إذا كنت ترغب في شراء سيارة بعينها ولكنك لا تمتلك الأموال لذلك فلا داعي للحزن حيث يمكنك الحصول عليها عن طريق البنك الأهلي السعودي حيث يقدم البنك الكثير من الحلول التي تساعدك في امتلاك السيارة منها سيارات بنصف السعر والباقي على 3 سنوات والذي يمكنك من دفع قيمة نصف سعر المركبة وسداد الباقي عن طريق أقساط شهرية بفترة ثلاث سنوات كما يقدم البنك تمويل السيارات المستعملة بأرخص الأسعار كما يتيح لك البنك أحد الحلول التي من خلالها تستطيع اختيار سيارة جديدة ودفع ثمنها من خلال أقساط شهرية للبنك وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مزايا وشروط الحصول على تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي وكيفية التقديم للحصول عليه.

تمويل السيارات بدون تحويل الراتب للمواطنين والمقيمين من البنك الأهلي السعودي

يقوم العميل بتحديد نوع السيارة التي يرغب في شرائها ومن جانبه يقوم البنك بشرائها ثم تأجيرها للعميل وبعد إنتهاء المدة المتفق عليها يمكن للعميل سداد دفعة أخيرة وامتلاك المركبة وجاءت مزايا التمويل كالتالي:

تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة.

متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة.

بدون تحويل الراتب.

السداد عن طريق أقساط شهرية بحد أقصي خمس سنوات.

لا يتطلب من المتقدم ضرورة وجود كفيل.

يمتاز بسهولة وسرعة الإجراءات.

يبدأ معدل النسبة السنوي من 5.5%.

يقوم البنك بالتغطية الشاملة للتأمين على المركبة طوال فترة العقد المتفق عليه مع المتقدم.

يسمح البنك بالحصول على أكثر من مركبة ( بحد أقصى خمس مركبات للمواطن وثلاث مركبات للمقيم ).

بحد أقصى خمس مركبات للمواطن وثلاث مركبات للمقيم يوفر البنك عدد من مراكز خدمة العملاء الخاصة بالتمويل التأجيري المقدم من البنك في جميع مناطق المملكة.

الحد الاقصى لقيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول على تمويل البنك الأهلي للسيارات

لكي تتمكن من الحصول على التمويل يتوجب عليك أولاً تحديد واختيار المركبة التي تريد الحصول عليها والإطلاع على عرض السعر ثم بعد ذلك قم بالذهاب إلى أقرب فرع لمسؤولي مبيعات التمويل التأجيري وتعرف على المستندات المطلوبة وتعبئة نموذج طلب بعد ذلك إذا ما كنت مؤهل للحصول على القرض المقدم سوف تحصل على موافقة مبدئية من البنك بعد ذلك يقوم البنك بدراسة الطلب المقدم وبعدها سوف يتلقي المتقدم رسالة نصية تفيد بموافقة البنك بحصولك على التمويل وفي خلال عشرة أيام يقوم البنك بالتواصل معك وتبليغك بموعد استلام المركبة التي قمت بتحديدها.