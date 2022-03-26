نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا عبداللطيف جميل تطرح عرض الـ50%.. عروض رمضان 2022 وصلت في المقال التالي

طرحت وكالة عبداللطيف جميل الحائزة على توكيل تويوتا في المملكة العربية السعودية عرض جبارة على تقسيط بعض سيارات تويوتا بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك الخاص بعام 1443، ويضم العرض موديلات سيارات تويوتا التالية وهي، يارس 2022 جميع الفئات، كورولا 2022 جميع الفئات، كذلك هناك كامري 2022 جميع الفئات أيضا، وهناك أيضا سيارة أنوفا 2022 جميع الفئات، أيضا هناك هايلوكس 2022، راف فور 2022 وفورتشنر 2022. تفاصيل عرض الـ50% من عبداللطيف جميل على بعض سيارات تويوتا بالتزامن مع اقتراب حلول رمضان 2022 عروض عبداللطيف جميل على تقسيط بعد بعض سيارات تويوتا مستمرة خلال شهر رمضان 1443 – 2022.

يتم دفع 50% من سعر السيارة الإجمالي بعد إضافة سعر الضريبة كدفعة أولى وهو ما له ميزة قوية.

وفي الوقت نفسه تعد هذه الميزة القوية هي انخفاض القسط الشهري لقيمة مناسبة وجذابة للغاية.

الأقساط تمتد لمدة عامين فقط بنسبة فائدة سنوية تبدأ من 18% على بعض السيارات وقد تختلف من سيارة لأخرى.

يمكن شراء سيارات تويوتا أخرى ضمن العرض ولكن سوف يتم تغيير عدد من الشروط.

في حالة الرغبة في شراء سيارة أخرى غير المشمولة في العروض يمكنك الاستفسار عن الشروط بالاتصال على:

8002442211 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

العرض متاح لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية واتنهاء العرض سيكون يوم 30 أبريل 2022. أسعار أقساط السيارات داخل عروض عبداللطيف جميل على بعض سيارات تويوتا يارس 2022 واي شركات بقسط 357 ريال شهريًا.

كذلك يارس 2022 واي 1.5 لتر بقسط شهري 365 ريال.

وفي الوقت نفسه كورولا 2022 إكس إل أي بقسط شهري 425 شهريا.

أما كورولا إكس إل أي مطور 2022 بقسط بـ446 ريال شهريا.

أيضا هناك كامري 2022 ستاندر بقسط 578 ريال شهري.

أما كامري 2022 فئة جي إل إي – إكس بقسط شهري 723 ريال. باقي تفاصيل عرض عبداللطيف جميل على سيارات تويوتا الأقوى والأوسع انتشار في السعودية دفعة التملك الأخيرة حوالي 49% من قيمة معظم السيارات داخل العرض.

هناك مصروفات إدارية على عقد تمويل السيارات وتختلف القيمة صعودا وهبوطا باختلاف موديلات السيارات.

ضريبة القيمة المضافة هي 15% يتم إضافتها على سعر السيارة الإجمالي.

يمكن إدخال الضريبة لعقد التمويل حتى يتم دفعها مع الأقساط الشهري.

وفي الوقت نفسه أسعار الأقساط الشهرية المرفقة في هذا المقال موضوعة على أساس دفع الضريبة كاش. عمر شويل - جدة تويوتا عبداللطيف جميل تطرح عرض الـ50%.. عروض رمضان 2022 وصلت - ثقفني

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