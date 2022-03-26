عاجل.. أول رد روسى بعد وصف بايدن لـ بوتين بـ«الجزار»

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "تاس" الروسية، للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت، إن التصريحات الجديدة التى أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن نظيره الروسى فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.





وحسمبا أفادت قناة "إكسترا نيوز"، وصف بايدن بوتين بأنه "جزار" خلال زيارة إلى بولندا العضو فى حلف شمال الأطلسى، وقال إنه غير متأكد من أن روسيا تغير استراتيجيتها فى أوكرانيا على الرغم من تعثرها فى بعض المناطق. وتنفى موسكو استهداف المدنيين خلال ما وصفته "بالعملية العسكرية الخاصة" التى بدأتها فى أوكرانيا فى 24 فبراير

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