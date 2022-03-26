اعتداء حوثى على منشآت النفط السعودية.. إرهاب الأرض المحروقة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأسفر الإرهاب الحوثى عن اندلاع النيران فى خزانيين، ولم تسجل الهجمات الحوثية الأخيرة خسائر بشرية
تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.
ويستهدف الحوثى منشآت الطاقة السعودية بأسلوب الأرض المحروقة، وتسعى الميليشيا للتأثير على أمن الطاقة والاقتصاد العالمى، بينما لم يؤثر الهجوم الحوثى على الحياة العامة بمدينة جدة.
وتمكنت الدفاعات السعودية من تدمير 6 طائرات حوثية مسيرة، وكانت المسيرات الحوثية الستة تستهدف مناطق جنوب المملكة.
ورد التحالف العربى بضربات جوية ضد مصادر التهديد الحوثية، وتركزت العملية فى صنعاء والحديدة، معلنا استمرار العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها.
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