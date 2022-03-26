الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية دمرت 90 % من مبانى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، أن القوات الروسية قامت بتدمير 90 % من مبانى مدينة ماريوبول كما أن جميع الطرق المؤدية إليها مغلقة، ولا تسمح حتى بمرور السلع الإنسانية مع الطعام والماء والأدوية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس قوله خلال كلمته التى ألقاها على الهواء مباشرة فى الجلسة الافتتاحية من النسخة العشرين من منتدى الدوحة،:" المدينة تتعرض للقصف على مدار الساعة، تم تدمير 90% من جميع المبانى فى ماريوبول، قتل الآلاف من الناس".

وأكد زيلينسكى أهمية حل الكارثة الإنسانية فى ماريوبول، معربا عن استيائه من أن الاتحاد الروسى لم ينل حتى الآن أى عقوبة ملموسة على هذه الجريمة.

وتابع:"أوكرانيا بلد التنوع والتعايش السلمى بين الجماعات العرقية والأديان. ويوجد فى بلدنا أكثر من مليون مسلم. وتشكل الصواريخ والقنابل الجوية الروسية تهديدًا مميتًا لجميع أبناء شعبنا، ففى مدن ماريوبول، التى أغلقتها القوات الروسية، هناك أكثر من 80 شخصًا يختبئون فى مسجد ماريوبول منذ ثلاثة أسابيع حتى الآن، ومن بينهم نساء وأطفال ".

وعلى صعيد آخر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 2858 ضحية مدنية بينهم 1104 قتلى و1754 مصابا فى أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية منذ 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الجمعة.

وذكر المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

من جانبه أفاد الإدعاء العام الأوكرانى بمقتل ما لا يقل عن 136 طفلا وإصابة 199 آخرين بجروح فى أوكرانيا منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على البلاد منذ أكثر من شهر.