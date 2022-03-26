الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد روسيا لإجراء حوار مع الولايات المتحدة ولكن فقط على أسس متساوية ومتبادلة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأشارت زاخاروفا -وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"- إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادها لذلك وأن موسكو لا تتجنب الحوار وهى على استعداد تام لذلك لكن على أسس المساواة.

وأضافت: "على العكس من ذلك، يبذل الجانب الأمريكى كل ما فى وسعه لتعقيد عمل البعثات الخارجية الروسية فى الولايات المتحدة"، مضيفة أننا نشجع واشنطن مرة أخرى على التفكير فى العواقب.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن مكتب خدمات أوكرانى خاص يقوم بإجراء مكالمات هاتفية وهمية للمواطنين الروس الموجودين فى قائمة الاحتياط من أجل طلبهم للخدمة العسكرية.

وقال كوناشينكوف للصحفيين اليوم السبت: "تلقى العديد من المواطنين الذكور فى روسيا فى الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلى بأوامر للمفوض العسكرى بطلبهم للخدمة العسكرية".