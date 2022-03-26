وأشارت زاخاروفا -وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"- إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادها لذلك وأن موسكو لا تتجنب الحوار وهى على استعداد تام لذلك لكن على أسس المساواة.
وأضافت: "على العكس من ذلك، يبذل الجانب الأمريكى كل ما فى وسعه لتعقيد عمل البعثات الخارجية الروسية فى الولايات المتحدة"، مضيفة أننا نشجع واشنطن مرة أخرى على التفكير فى العواقب.
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن مكتب خدمات أوكرانى خاص يقوم بإجراء مكالمات هاتفية وهمية للمواطنين الروس الموجودين فى قائمة الاحتياط من أجل طلبهم للخدمة العسكرية.
وقال كوناشينكوف للصحفيين اليوم السبت: "تلقى العديد من المواطنين الذكور فى روسيا فى الأيام الأخيرة مكالمات هاتفية مزيفة يخبرهم فيها صوت جهاز الرد الآلى بأوامر للمفوض العسكرى بطلبهم للخدمة العسكرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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