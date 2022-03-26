بعد وصفه بوتن بالـ"جزار".. الكرملين يرد على بايدن

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن متحدث باسم الكرملين، قوله السبت، إن التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

ووصف بايدن بوتن بأنه "جزار"، خلال زيارة إلى بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن إنه لا يعتقد أن روسيا تغير استراتيجيتها في أوكرانيا، على الرغم من تعثرها في بعض المناطق.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين خلال ما وصفته "بالعملية العسكرية الخاصة" التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي كلمات قاسية بحق بوتين الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي خلف آلاف القتلى. ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه "مجرم حرب"، وهو ما استدعى ردا من الكريملين بالقول إن هذه التصريحات "لا تغتفر".