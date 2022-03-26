نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية شهر رمضان لهذا العام طبقًا لحسابات الفلك وإمساكية عدد من العواصم في المقال التالي

بداية شهر رمضان لهذا العام، اليوم هو الثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 1443ه مما يعني أنه قد بدأ العد التنازلي على بداية شهر رمضان المبارك فمتى من المتوقع أن يبدأ الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية؟ وفي أي يوم سيتم استطلاع هلال رمضان. بداية شهر رمضان المبارك 1443ه

وفقًا لحسابات الفلك فإن بداية شهر رمضان لهذا العام 1443ه من المتوقع أن تكون يوم السبت القادم الموافق الثاني من أبريل من عام 2022م.

ويكون استطلاع الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان من كل عام فإما تثبت رؤية الهلال فيكون اليوم التالي هو أول أيام الشهر أو لا تثبت فيكون اليوم التالي متممًا لشهر شعبان.

يعني هذا أن استطلاع رؤية هلال رمضان القادم ستتم يوم الجمعة القادم الموافق الأول من أبريل.

وبناء عليه وفي كل الأحوال نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك داعين الله عز وجل أن يعينكم فيه على الصيام والقيام والطاعات ويتقبل منكم.

كما نحمد الله عز وجل على أن المساجد عادت لتستقبل المصلين لصلاة التراويح بعد ما لم تكن متاحة العامين الماضيين بسبب ظروف الجائحة. إمساكية شهر رمضان 1443ه من العادات التي اعتدنا عليها على مدار سنوات الاحتفاظ بإمساكية شهر رمضانرمضان للمدينة التي نسكن بها والتي تضم مواعيد الصلوات يوميًا على مدار الشهر والتي تساعدنا على تنظيم اليوم كما تساعدنا على التحقق من مواعيد الإمساك والإفطار.

وإليكم إمساكية رمضان لعدد من العواصم العربية وهي القاهرة والرياض وأبوظبي. امساكية شهر رمضان 1443 في القاهرة (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 04:36 05:42 11:58 15:30 18:15 19:22 04:26 الاثنين 04-04-2022 2 04:34 05:41 11:58 15:30 18:15 19:22 04:24 الثلاثاء 05-04-2022 3 04:33 05:40 11:58 15:30 18:16 19:23 04:23 الاربعاء 06-04-2022 4 04:32 05:39 11:58 15:30 18:17 19:24 04:22 الخميس 07-04-2022 5 04:30 05:38 11:57 15:30 18:17 19:25 04:20 الجمعة 08-04-2022 6 04:29 05:36 11:57 15:30 18:18 19:25 04:19 السبت 09-04-2022 7 04:28 05:35 11:57 15:30 18:19 19:26 04:18 الاحد 10-04-2022 8 04:27 05:34 11:56 15:30 18:19 19:27 04:17 الاثنين 11-04-2022 9 04:25 05:33 11:56 15:30 18:20 19:28 04:15 الثلاثاء 12-04-2022 10 04:24 05:32 11:56 15:30 18:20 19:28 04:14 الاربعاء 13-04-2022 11 04:23 05:31 11:56 15:30 18:21 19:29 04:13 الخميس 14-04-2022 12 04:22 05:30 11:55 15:30 18:22 19:30 04:12 الجمعة 15-04-2022 13 04:20 05:28 11:55 15:30 18:22 19:31 04:10 السبت 16-04-2022 14 04:19 05:27 11:55 15:30 18:23 19:31 04:09 الاحد 17-04-2022 15 04:18 05:26 11:55 15:30 18:23 19:32 04:08 الاثنين 18-04-2022 16 04:17 05:25 11:54 15:29 18:24 19:33 04:07 الثلاثاء 19-04-2022 17 04:15 05:24 11:54 15:29 18:25 19:34 04:05 الاربعاء 20-04-2022 18 04:14 05:23 11:54 15:29 18:25 19:34 04:04 الخميس 21-04-2022 19 04:13 05:22 11:54 15:29 18:26 19:35 04:03 الجمعة 22-04-2022 20 04:12 05:21 11:54 15:29 18:27 19:36 04:02 السبت 23-04-2022 21 04:10 05:20 11:53 15:29 18:27 19:37 04:00 الاحد 24-04-2022 22 04:09 05:19 11:53 15:29 18:28 19:38 03:59 الاثنين 25-04-2022 23 04:08 05:18 11:53 15:29 18:29 19:39 03:58 الثلاثاء 26-04-2022 24 04:07 05:17 11:53 15:29 18:29 19:39 03:57 الاربعاء 27-04-2022 25 04:06 05:16 11:53 15:29 18:30 19:40 03:56 الخميس 28-04-2022 26 04:05 05:15 11:53 15:29 18:30 19:41 03:55 الجمعة 29-04-2022 27 04:04 05:14 11:52 15:29 18:31 19:42 03:54 السبت 30-04-2022 28 04:02 05:13 11:52 15:29 18:32 19:43 03:52 الاحد 01-05-2022 29 04:01 05:12 11:52 15:29 18:32 19:44 03:51 الاثنين 02-05-2022 30 04:00 05:11 11:52 15:28 18:33 19:44 03:50 امساكية شهر رمضان 1443 في الرياض (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 04:40 (+03) 05:43 (+03) 11:57 (+03) 15:25 (+03) 18:10 (+03) 19:14 (+03) 04:30 (+03) الاثنين 04-04-2022 2 04:39 (+03) 05:42 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:11 (+03) 19:14 (+03) 04:29 (+03) الثلاثاء 05-04-2022 3 04:38 (+03) 05:41 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:11 (+03) 19:15 (+03) 04:28 (+03) الاربعاء 06-04-2022 4 04:37 (+03) 05:40 (+03) 11:56 (+03) 15:24 (+03) 18:12 (+03) 19:15 (+03) 04:27 (+03) الخميس 07-04-2022 5 04:36 (+03) 05:39 (+03) 11:55 (+03) 15:24 (+03) 18:12 (+03) 19:16 (+03) 04:26 (+03) الجمعة 08-04-2022 6 04:35 (+03) 05:38 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:12 (+03) 19:16 (+03) 04:25 (+03) السبت 09-04-2022 7 04:34 (+03) 05:37 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:13 (+03) 19:17 (+03) 04:24 (+03) الاحد 10-04-2022 8 04:32 (+03) 05:36 (+03) 11:55 (+03) 15:23 (+03) 18:13 (+03) 19:17 (+03) 04:22 (+03) الاثنين 11-04-2022 9 04:31 (+03) 05:35 (+03) 11:54 (+03) 15:23 (+03) 18:14 (+03) 19:18 (+03) 04:21 (+03) الثلاثاء 12-04-2022 10 04:30 (+03) 05:34 (+03) 11:54 (+03) 15:23 (+03) 18:14 (+03) 19:18 (+03) 04:20 (+03) الاربعاء 13-04-2022 11 04:29 (+03) 05:33 (+03) 11:54 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:19 (+03) 04:19 (+03) الخميس 14-04-2022 12 04:28 (+03) 05:33 (+03) 11:54 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:20 (+03) 04:18 (+03) الجمعة 15-04-2022 13 04:27 (+03) 05:32 (+03) 11:53 (+03) 15:22 (+03) 18:15 (+03) 19:20 (+03) 04:17 (+03) السبت 16-04-2022 14 04:26 (+03) 05:31 (+03) 11:53 (+03) 15:22 (+03) 18:16 (+03) 19:21 (+03) 04:16 (+03) الاحد 17-04-2022 15 04:25 (+03) 05:30 (+03) 11:53 (+03) 15:21 (+03) 18:16 (+03) 19:21 (+03) 04:15 (+03) الاثنين 18-04-2022 16 04:24 (+03) 05:29 (+03) 11:53 (+03) 15:21 (+03) 18:17 (+03) 19:22 (+03) 04:14 (+03) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:23 (+03) 05:28 (+03) 11:52 (+03) 15:21 (+03) 18:17 (+03) 19:22 (+03) 04:13 (+03) الاربعاء 20-04-2022 18 04:22 (+03) 05:27 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:18 (+03) 19:23 (+03) 04:12 (+03) الخميس 21-04-2022 19 04:21 (+03) 05:26 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:18 (+03) 19:24 (+03) 04:11 (+03) الجمعة 22-04-2022 20 04:20 (+03) 05:25 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:19 (+03) 19:24 (+03) 04:10 (+03) السبت 23-04-2022 21 04:19 (+03) 05:25 (+03) 11:52 (+03) 15:20 (+03) 18:19 (+03) 19:25 (+03) 04:09 (+03) الاحد 24-04-2022 22 04:18 (+03) 05:24 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:20 (+03) 19:25 (+03) 04:08 (+03) الاثنين 25-04-2022 23 04:17 (+03) 05:23 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:20 (+03) 19:26 (+03) 04:07 (+03) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:16 (+03) 05:22 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:21 (+03) 19:27 (+03) 04:06 (+03) الاربعاء 27-04-2022 25 04:15 (+03) 05:21 (+03) 11:51 (+03) 15:19 (+03) 18:21 (+03) 19:27 (+03) 04:05 (+03) الخميس 28-04-2022 26 04:14 (+03) 05:20 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:21 (+03) 19:28 (+03) 04:04 (+03) الجمعة 29-04-2022 27 04:13 (+03) 05:20 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:22 (+03) 19:29 (+03) 04:03 (+03) السبت 30-04-2022 28 04:12 (+03) 05:19 (+03) 11:51 (+03) 15:18 (+03) 18:22 (+03) 19:29 (+03) 04:02 (+03) الاحد 01-05-2022 29 04:11 (+03) 05:18 (+03) 11:50 (+03) 15:18 (+03) 18:23 (+03) 19:30 (+03) 04:01 (+03) الاثنين 02-05-2022 30 04:11 (+03) 05:17 (+03) 11:50 (+03) 15:17 (+03) 18:23 (+03) 19:30 (+03) 04:01 (+03) امساكية شهر رمضان 1443 في أبوظبي (رمضان 2022) اليوم التاريخ رمضان الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الإمساك الاحد 03-04-2022 1 05:10 (+04) 06:13 (+04) 12:26 (+04) 15:53 (+04) 18:39 (+04) 19:43 (+04) 05:00 (+04) الاثنين 04-04-2022 2 05:08 (+04) 06:12 (+04) 12:26 (+04) 15:53 (+04) 18:40 (+04) 19:43 (+04) 04:58 (+04) الثلاثاء 05-04-2022 3 05:07 (+04) 06:11 (+04) 12:25 (+04) 15:53 (+04) 18:40 (+04) 19:44 (+04) 04:57 (+04) الاربعاء 06-04-2022 4 05:06 (+04) 06:10 (+04) 12:25 (+04) 15:53 (+04) 18:41 (+04) 19:44 (+04) 04:56 (+04) الخميس 07-04-2022 5 05:05 (+04) 06:09 (+04) 12:25 (+04) 15:53 (+04) 18:41 (+04) 19:45 (+04) 04:55 (+04) الجمعة 08-04-2022 6 05:04 (+04) 06:08 (+04) 12:24 (+04) 15:52 (+04) 18:41 (+04) 19:45 (+04) 04:54 (+04) السبت 09-04-2022 7 05:03 (+04) 06:07 (+04) 12:24 (+04) 15:52 (+04) 18:42 (+04) 19:46 (+04) 04:53 (+04) الاحد 10-04-2022 8 05:02 (+04) 06:06 (+04) 12:24 (+04) 15:52 (+04) 18:42 (+04) 19:46 (+04) 04:52 (+04) الاثنين 11-04-2022 9 05:01 (+04) 06:05 (+04) 12:24 (+04) 15:52 (+04) 18:43 (+04) 19:47 (+04) 04:51 (+04) الثلاثاء 12-04-2022 10 05:00 (+04) 06:04 (+04) 12:23 (+04) 15:51 (+04) 18:43 (+04) 19:47 (+04) 04:50 (+04) الاربعاء 13-04-2022 11 04:59 (+04) 06:03 (+04) 12:23 (+04) 15:51 (+04) 18:44 (+04) 19:48 (+04) 04:49 (+04) الخميس 14-04-2022 12 04:58 (+04) 06:02 (+04) 12:23 (+04) 15:51 (+04) 18:44 (+04) 19:48 (+04) 04:48 (+04) الجمعة 15-04-2022 13 04:57 (+04) 06:01 (+04) 12:23 (+04) 15:51 (+04) 18:44 (+04) 19:49 (+04) 04:47 (+04) السبت 16-04-2022 14 04:56 (+04) 06:00 (+04) 12:22 (+04) 15:50 (+04) 18:45 (+04) 19:49 (+04) 04:46 (+04) الاحد 17-04-2022 15 04:55 (+04) 05:59 (+04) 12:22 (+04) 15:50 (+04) 18:45 (+04) 19:50 (+04) 04:45 (+04) الاثنين 18-04-2022 16 04:54 (+04) 05:58 (+04) 12:22 (+04) 15:50 (+04) 18:46 (+04) 19:51 (+04) 04:44 (+04) الثلاثاء 19-04-2022 17 04:53 (+04) 05:57 (+04) 12:22 (+04) 15:50 (+04) 18:46 (+04) 19:51 (+04) 04:43 (+04) الاربعاء 20-04-2022 18 04:52 (+04) 05:57 (+04) 12:21 (+04) 15:49 (+04) 18:47 (+04) 19:52 (+04) 04:42 (+04) الخميس 21-04-2022 19 04:51 (+04) 05:56 (+04) 12:21 (+04) 15:49 (+04) 18:47 (+04) 19:52 (+04) 04:41 (+04) الجمعة 22-04-2022 20 04:50 (+04) 05:55 (+04) 12:21 (+04) 15:49 (+04) 18:48 (+04) 19:53 (+04) 04:40 (+04) السبت 23-04-2022 21 04:49 (+04) 05:54 (+04) 12:21 (+04) 15:48 (+04) 18:48 (+04) 19:53 (+04) 04:39 (+04) الاحد 24-04-2022 22 04:48 (+04) 05:53 (+04) 12:21 (+04) 15:48 (+04) 18:48 (+04) 19:54 (+04) 04:38 (+04) الاثنين 25-04-2022 23 04:47 (+04) 05:52 (+04) 12:20 (+04) 15:48 (+04) 18:49 (+04) 19:55 (+04) 04:37 (+04) الثلاثاء 26-04-2022 24 04:46 (+04) 05:52 (+04) 12:20 (+04) 15:48 (+04) 18:49 (+04) 19:55 (+04) 04:36 (+04) الاربعاء 27-04-2022 25 04:45 (+04) 05:51 (+04) 12:20 (+04) 15:47 (+04) 18:50 (+04) 19:56 (+04) 04:35 (+04) الخميس 28-04-2022 26 04:44 (+04) 05:50 (+04) 12:20 (+04) 15:47 (+04) 18:50 (+04) 19:57 (+04) 04:34 (+04) الجمعة 29-04-2022 27 04:43 (+04) 05:49 (+04) 12:20 (+04) 15:47 (+04) 18:51 (+04) 19:57 (+04) 04:33 (+04) السبت 30-04-2022 28 04:42 (+04) 05:48 (+04) 12:20 (+04) 15:47 (+04) 18:51 (+04) 19:58 (+04) 04:32 (+04) الاحد 01-05-2022 29 04:41 (+04) 05:48 (+04) 12:20 (+04) 15:46 (+04) 18:52 (+04) 19:58 (+04) 04:31 (+04) الاثنين 02-05-2022 30 04:40 (+04) 05:47 (+04) 12:20 (+04) 15:46 (+04) 18:52 (+04) 19:59 (+04) 04:30 (+04) رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان يستقبل المسلمين في كل دول العالم شهر رمضان المبارك بالسرور والترحاب ويهنئ الأهل والأحباب بعضهم البعض بهذه المناسبة العطرة.

لذلك اخترنا لكم بعض باقات ورسائل التهنئة قبل بداية شهر رمضان.

اللهم بلغنا رمضان وفرحة الصيام والقيام، أسأل الله أن يبلغك وأنت في أحسن حال، كل سنة وانت بخير.

كل عام وكل الأمة الإسلامية بصحة وسعادة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك، ويرفع قدرك ويشرح صدرك، ويسهل خطاك لدروب الجنة، وأن يجعلك من عتقائه من النار، ومبروك عليك شهر رمضان. عمر شويل - جدة بداية شهر رمضان لهذا العام طبقًا لحسابات الفلك وإمساكية عدد من العواصم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية شهر رمضان لهذا العام طبقًا لحسابات الفلك وإمساكية عدد من العواصم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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