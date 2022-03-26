noor.. تسجيل اولى ابتدائي 1443-1444 معرفة الشروط الكاملة حول التسجيل بمدارس السعودية

تسجيل اولى ابتدائى السعوديين 1444 يهتم الكثير من السعوديين ممن لديهم أطفال فى سن الابتدائى معرفة كيفية التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية العام الدراسى 2022,2023،حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتحديد معاد التسجيل وذلك بإشراف الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم بالسعودية،وقد حدد مرحلتين لتقديم الصف الأول الابتدائي السعودي وهما ،المرحلة الاولى،تسجيل أبناء السعوديين الذين هم من أب وأم سعوديين، والمرحلة الثانية تسجيل الأبناء من سعودية واب غير سعودي،ولا بد أن يكونوا مقيدين فى المدارس السعودية الحكومية، ومدارس التحفيظ وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد أى مقارنات بين الأبناء المتقدمين للصف الاول الابتدائي، وقال إن التقديم يتم عن طريق نظام الضوء،أما إذا كان آباؤهم لم يستطيعوا التسجيل فى نظام نور،فيقوموا بالتقديم عن طريق مدير المدرسة.

طريقة التقديم في نظام نور للصف الأول الابتدائي

يريد الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية معرفة كيف يقومون بالتقديم لأبنائهم فى الصف الاول الابتدائي، ففى هذا المقال سوف نوافيكم بالطريقة إن شاء الله.

طريقة التقديم للصف الاول الابتدائي حسب القرارات الجديدة الصادرة من وزارة التربية والتعليم السعودية،اليكم الطريقة.

اولا:ادخل على موقع نظام نور.

ثانياً: اختر لينك التقديم الخاص بالمدرس.

ثالثاً: قم بإدخال سجل المعلم.

رابعاً: قم بإدخال اسم المستخدم فى مكانه.

خامساً: قم بتحديد تسجيل طالب جديد.

سادساً: قم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية،وبعد ذلك ادخل علاقة الطالب الجديد،واكتب تاريخ ميلاده،ثم حدد فئة الطالب تاريخ ميلاده الذي أدخلته من قبل،ثم قم بإدخال بيانات الإقامة الخاصة بالطالب الجديد،وادخل رقم الإتصال الخاص به بطريقة صحيحة، وفى النهاية قم املأ مربع الالتزام والاعتراف.

السن المناسب للتسجيل فى الصف الأول الابتدائي بالسعودية

عند التقديم فى منصة نظام نور أمن يريد أن يسجل ابنه فى الصف الأول الابتدائي فلابد وأن يكون سن الطالب لا يقل عن ٦سنوات حد أدنى ،وألا يزيد عن ١١سنة حد اقصى،ويمكن لأولياء الأمور أن يستفسر عن أي نقطة أو معرفة اى معلومة عن طريق اللينك الموضح داخل المنصة.