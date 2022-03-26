NOW شرح بالفيديو طريقة تقديم طلب للحصول على دعم الكهرباء الأردن 2022 الرابط والفئات المستفيدة من الدعم

يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعرف على تفاصيل التسجيل في دعم الكهرباء 2022 المعلن رسميا من جانب الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، حيث اعلن قطاع المعادن والطاقة في الأردن رسميا رع دعم الكهرباء الذي يتم التسجيل به من خلال بوابة دعم الكهرباء في الأردن والمفعلة من جانب الحكومة الأردنية، لتقديم الدعم المناسب على شرائح الكهرباء للمواطنين المستحقين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وقد اشارت الى موعد الاستفادة من الدعم المقدم وما هي الفئات التي يمكنها الاستفادة من الدعم، ونستعرض الآن رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن والفئات المستفيدة من الدعم.

تسجيل دعم الكهرباء بالأردن 2022

وقد اشارت الحكومة الأردنية متمثلة في قطاع الطاقة والمعادن أن هناك عدد كبير من العدادات التي تتضمن دعم تعريفة الكهرباء في الأردن للمستحقين بناءً على الضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها، حيث اكدت ان هناك ما يصل الى 730 الف عداد من ضمن مليوني عداد تم تسجيلها عبر الموقع، وقد اشارت الشهادة المطلعة بأنه سوف يتم تقديم الدعم بالإعدادات الكهربائية بداية من شهر ابريل المقبل.

رابط تسجيل دعم الكهرباء 2022 في الأردن

وقد اكدت الحكومة الأردنية تفعيل الرابط الخاص بتسجيل دعم الكهرباء 2022، حيث يتم ذلك من خلال موقع دعم الكهرباء عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.

يتم الدخول مباشرة الى موقع تسجيل دعم الكهرباء .

. اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال اختيار تسجيل الحصول على الدعم.

ادخال رقم الهوية ومن ثم ارفاق كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة تسجيل الحصول على الدعم.

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الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء بالأردن 2022

وقد حددت الحكومة الأردنية رسميا الفئات التي يمكنها الاستفادة من دعم الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي.