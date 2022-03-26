رويترز: سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف الأوكرانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم "السبت"، بتصاعد أعمدة الدخان بعد سماع دوي انفجارات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم "السبت"، بسماع دوي صفارات إنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وسط دعوات للنزول إلى الملاجئ للهروب من القصف الروسي.

في سياق متصل أعلنت سلطات جمهورية أوسيتيا الجنوبية ذات الاعتراف المحدود، عن إرسالها قوات للمشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن عن هذه الخطوة رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، على قناته في "تيليجرام"، دون شرح عدد العسكريين الذين تم إرسالهم إلى أوكرانيا.

وواصل الجيش الروسي، ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ31 بعد إعلان موسكو أمس عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا، وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة.