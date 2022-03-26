مسؤول روسى: مشروع نورد ستريم 2 مهم ومفيد ومربح لجميع المشاركين

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى ميدفيديف، إن مشروع (نورد ستريم 2) قد يكون له مستقبل إيجابى فى حالف فكر شركاء روسيا الأجانب بعقولهم وتذكروا أن لديهم دافعى ضرائب وناخبين وعدد من المهام الاجتماعية".





وأضاف ميدفيديف -فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت-:" لا يمكن تجاهل القوانين الاقتصادية العامة، التى يحاول أصدقاؤنا كسرها، فمشروع "نورد ستريم 2" مهم ومفيد ومربح لجميع المشاركين"، مبينا أن النزاعات تأتى وتذهب، ولكن المال والاقتصاد باق.

وتحدث ميدفيديف بتفاؤل متحفظ بشأن مستقبل هذا المشروع، قائلا:" أعتقد أن مشروع "نورد ستريم 2" له مستقبل ملائم تماما، ويمكن أن يتطور فى أى حال إذا فكر شركاؤنا بعقلهم فى مرحلة ما وتذكروا أن لديهم دافعى ضرائب وناخبين وعدد من المهام الاجتماعية".

وتابع بالقول:"إن أوروبا اعتقدت قبل بضع سنوات أن سعر الغاز بين 400 و500 دولار مرتفع، والآن الأسعار أعلى من ذلك بكثير"، معربا عن التفاؤل بشأن المشروع فى المستقبل.

وفى سياق متصل، أعلن الممثل الرسمى لشركة "غازبروم" الروسية سيرجى كوبريانكوف، اليوم السبت، أن الشركة تستمر فى تقديم الإمداد الروسى المعتاد إلى أوروبا عبر المناطق الأوكرانية.

وأشار كوبريانكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن "إمدادات غازبروم الروسية من الغاز الطبيعى التى تمر عبر الأراضى الأوكرانية مستمرة كالمعتاد وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين بمقدار 109.5 مليون متر مكعب من الغاز حتى اليوم السبت".