خلال لقاء لاجئين أوكرانيين.. بايدن يصف بوتين بـ«الجزار»

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتين نظراً لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". وناقش بايدن جهود الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن أراضيها ضد العدوان الروسى، وسبل مساءلة الرئيس فلاديمير بوتين عن "العدوان الوحشى"، خلال لقائه بوزيرى الخارجية والدفاع الأوكرانيين خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين فى العاصمة البولندية وارسو.

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