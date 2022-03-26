الصين تؤكد مقتل 132 شخصا كانوا على متن الطائرة المحطمة فى قوانجشى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر رسمية صينية، اليوم السبت، مقتل الـ132 شخصا الذين كانوا على متن طائرة الركاب التابعة لشركة طيران شرق الصين التى تحطمت، يوم الاثنين الماضى، بمنطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبى الصين.





ذكرت ذلك وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكانت دائرة إدارة الطوارئ بمنطقة (قوانغشى) ذاتية الحكم فى جنوب الصين قد أعلنت، يوم الاثنين الماضى، عن تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين. وأشارت إدارة الطيران المدنى الصينية إلى أن الطائرة التى تحطمت طائرة ركاب فى منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبى الصين، كان على متنها 132 شخصا، عبارة عن 123 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة الذى يتكون من تسعة أفراد. اقرأ أيضا:

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