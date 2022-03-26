جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف ،فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت، أن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط فى السعودية. كما حث البيان ميليشيا الحوثى على إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء، مشددًا على أن استخدام الحوثيين للمناطق المحمية عسكريًا يسقط عنها الحماية، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف: استهدفنا مسيرات مفخخة قيد التجهيز بمينائى الحديدة والصليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.