عاجل.. إخماد حريق محطة أرامكو فى جدة

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، أمس الجمعة، إن محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال جدة، تعرضت مساء اليوم الجمعة، لهجوم بمقذوف صاروخى، كما تعرضت محطة "المختارة" فى منطقة جازان، أيضا، لهجوم بمقذوف صاروخى، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.
وأعرب المصدر عن إدانة المملكة، الشديدة، لھذه الاعتداءات التخريبية، التى يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، فى مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكد المصدر ما سبق أن أعلنته المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أى نقص فى إمدادات البترول للأسواق العالمية، فى ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التى تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
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