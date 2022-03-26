أوكرانيا: نتطلع لاستعادة الصادرات الزراعية لا سيما القمح

جدة - نرمين السيد - وقالت كاثى بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين فى شركة "أكسفورد إيكونوميكس" بنيويورك، فى وقت سابق، إنه لا تزال تداعيات الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، تلقى بظلالها على أسعار السلع فى جميع دول العالم.

وأضافت أن فوضى الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف تصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والآلات فى أماكن بعيدة عن ساحة المعركة، خصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تعانى من ارتفاع معدلات التضخم الذى أذكاه بالفعل نقص السلع والعمال.

وتابعت الاقتصادية الأمريكية أن الصراع الروسى الأوكرانى أصبح يلقى بظلاله على كل شيء الآن ويؤثر على جميع القطاعات.