التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وأمهل التحالف الحوثيين ثلاث ساعات، لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء، في وقت السابق، السبت. كما حذر التحالف المدنيين من التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية بالحديدة، وطالبهم الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأكد التحالف العربي أن الميليشيات الحوثية تتخذ حي "حدة" في صنعاء مخازن للأسلحة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية.

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