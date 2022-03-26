بايدن يطلق وصفا جديدا على بوتن

بعد أن وصفه بـ"مجرم حرب" قبل أسابيع، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليوجه وصفا جديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار"، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، السبت.

وردا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتن نظرا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار".

وقال بايدن إنه لا يعتقد بأن روسيا غيرت استراتيجيتها من حربها على أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز على "التحرير" الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها، قال بايدن "لست متأكدا أنهم فعلوا ذلك".