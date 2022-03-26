بعد أن وصفه بـ"مجرم حرب" قبل أسابيع، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن ليوجه وصفا جديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار"، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، السبت.
وردا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتن نظرا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار".
وقال بايدن إنه لا يعتقد بأن روسيا غيرت استراتيجيتها من حربها على أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز على "التحرير" الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.
وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها، قال بايدن "لست متأكدا أنهم فعلوا ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يطلق وصفا جديدا على بوتن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.