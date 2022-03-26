عاجل.. اليوم موعد إيداع راتب التأهيل الشامل في حسابات المستحقين البنكية

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عمر شويل - جدة اليوم موعد إيداع راتب التأهيل الشامل في حسابات المستحقين البنكية لشهر مارس 2022، وبانتظار تحويل الأجور إلى حسابك المصرفي، حتى يتمكن الآلاف من متلقي دعم إعادة التأهيل من شراء بعض المستلزمات التي يحتاجون إليها، زاد البحث بشكل كبير.

تحرص المملكة العربية السعودية بتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية وتقدم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لهذه الفئات من ذوي الإعاقة أو من يستحقون تأهيلاً شاملاً من مرضى أو غيرهم، فهذه الفئات تهتم بشكل أساسي بالآخرين، فتوفر لهم المملكة راتباً شهرياً كافياً يساعدونهم على عيش حياة مقبولة.

موعد صرف التأهيل الشامل لشهر مارس 2022

ستدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المؤهلات في وقت محدد من كل شهر، وفي حالة عدم تطابق تواريخ الصرف، تودع المبلغ الذي يتعين دفعه لهم في اليوم السادس والعشرين من كل شهر من التقويم الميلادي.

وإذا تزامن تاريخ التبادل مع عطلة وطنية فقد يكون تاريخ التبادل قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد، لذلك سيكون شهر مارس 2022 هو الأحد التالي، 24.08.1443، يتوافق هذا مع يوم 27 مارس 2022.

شروط استحقاق راتب التأهيل

المستفيد مواطن سعودي ويجب أن يكون مسجلاً بوزارة الإعاقة.

يجب أن يكون المستفيدون مقيمين في المملكة.

تعتمد الإعاقة على برنامج الإعانة، ويجب أن يتم سردها في قسم “الإعاقات المتوفرة”.

يجب ألا يعيش المستفيدون في أي من مرافق الرعاية طويلة الأجل أو مرافق الإقامة.

أن يكون الدخل الشهري للمستلم أقل من 4000 ريال سعودي.

رابط تطبيق التأهيل الشامل

المؤهلات الكاملة مطلوبة إلكترونيًا من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بضع خطوات بسيطة.

موعد إيداع راتب التأهيل الشامل في حسابات المستحقين البنكية

وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية هي خدمة تأمين اجتماعي تقدم الدعم المالي للمواطنين المؤهلين في المملكة العربية السعودية.

توضح هذه شروط الحصول على راتب مؤهل شامل كما هو موضح أدناه: