لينك الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية نوافيكم بها الآن بعد الانتهاء من عمليات الرصد الخاصة بطلبات المتقدمين على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية بالخطوات طرق الحصول على تلك النتائج اون لاين

لينك الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على الإعلان رسمياً عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من اعمال تلقي طلبات القبول الموازي ليتم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي من أجل طرح نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحان الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات الحصول على تلك النتائج

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا لرفع نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة، علماً على ان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بتلك النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية