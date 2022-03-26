نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ْمعرفة نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي لجميع الجامعات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021، يتم معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق من خلال الموقع الرسمي لها، حيث ينتظرها كثير من الطلاب بفارغ الصبر، ولذلك عملت الوزارة على تطبيق نتائجنا من أجل تيسير أن يعرف الطلاب نتائجهم، ويستطيع أن يحصل التلميذ العراقي نتيجة القبول الموازي عبر رقم الامتحان الخاص به، وسوف نعرض لكم خلال السطور القادمة كيفية معرفة الطالب نتيجته من خلال رابط نتيجة التعليم الموازي في العراق.

معرفة نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021

زادت عمليات البحث القائم عليها التلاميذ العراقيون لمعرفة الجامعات التي سينضمون إليها الطلاب، كما قامت الوزارة على تقديم أكثر من طريقة لمعرفتها ومنها عبر تطبيق نتائجها حيث أنه تطبيق يتم من خلاله بيان نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الى ان عملت الوزارة على توزيع الحد الأدنى للقبول بالجامعات على مستوى العراق ويتم ذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للحصول على نتيجة التعليم الموازي بكل سهولة من المنزل ودون اللجوء للذهاب إلى الجامعات من أجل معرفة النتيجة.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق

نشرت الوزارة النتائج من خلال موقعها الإلكتروني ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة للحصول على النتيجة وهى:-

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

يمكننا النقر على كلمة Parallel Education Results 2022.

يرجى إدخال رقم الامتحان والتأكد من كتابته بشكل سليم.

يتم الضغط على الكلمة لظهور النتيجة.

يتاح للطالب تنزيل ملف النتائج من عبر الموقع وان يعرف الحد الأدنى لمتطلبات القبول في الكليات والجامعات على مستوى الجمهورية.

معدلات القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

عملت الوزارة على توزيع الحد الأدنى للقبول في الكليات بالإضافة الى نسبة القبول في الكليات على مستوى الجمهورية، وذلك لكافة التخصصات سواء كانت أدبية أو علمية، ولقد وضعت الوزارة شروط التقدم للمعاهد و للكليات على جميع أنحاء الجمهورية.

سوف نتعرف على مستوى القبول في كليات الطب فينا على النحو الآتي: