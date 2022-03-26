ارامكو يعلُن اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 اليوم 26/3/2022 في جميع محطات الطاقة بنزين 91 وبنزين 95

الان اسعار البنزين فى السعودية اليوم 26/3/2022 يبحث العديد من المتابعين حول اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية بشكل دورى فى نهاية شهر مارس الحالى واستعدادا لشهر رمضان فى الشهر المقبل ويتم عرض اسعار البنزين من شركة ارامكو الوطنية المسئولة عن اسعار البنزين حيث تضع اسعار البنزين بشكل دورى فى اليوم العاشر من الشهر ويتم تطبيقه على كل محطات الوقود وكل الاماكن التى تستفيد بالوقود بشكل عام ويعتبر الوقود هو مصدر وشريان الحياة للعديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن اسعار الوقود والبترول بشكل دورى شهريا ونرصد لكم احدث الاسعار المقدمة من شركة ارامكو حول البترول والوقود اليوم عبر موقعكم ثقفنى نيوز

أسعار البنزين والبترول اليوم

تبدأ شركة ارامكو الوطنية فى احتساب الاسعار فى اليوم العاشر من كل شهر وتعرضها على الحكومة فى المملكة العربية السعودية ليتم الاطلاع عليها واعطاء الموافقة بشكل رسمى ومن ثم يتم الاعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لشركة ارامكو الوطنية وتعد الاسعار الحالية اعلى نسبيا عن الشهر الماضى شهر فبراير واليكم الان اسعار البنزين اليوم فى المملكة العربية السعودية :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

ويتم تطبيق هذه الاسعار فى الشهر الحالى على كل المؤسسات المستفيدة من البترول والوقود مثل محطات الوقود والمصانع

قابلت اسعار البنزين والوقود العديد من ردود الفعل السلبية حول زيادة الاسعار فى المملكة العربية السعودية حيث توقع العديد من المتابعين ثبات الاسعار او تقليل الاسعار فى هذا الشهر على الاقل وقال مصدر مسئول فى شركة ارامكو حول اسعار البنزين فى الشهر الجديد ان شركة ارامكو الوطنية تراعى احوال المواطنين لكن بسبب ارتفاع اسعار البنزين حول جميع انحاء العالم تحاول شركة ارامكو تقليل الاسعار وتعديلها بما يناسب اسعار البنزين حول جميع انحاء العالم .