نتائج القبول الموازي 2021/2022 الان على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF جميع الاقسام

نتائج القبول الموازي الذي يهتم بها الكثير من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في شتى محافظات العراق بصفة عامة من أجل التعرف على كافة نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية المتنوعة لذلك العام، وهذا بالتزامن مع الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الطلاب على حسب ما أعلنته عنه وزارة التعليم العلمي ووزارة البحث العلمي بالعراق، وهذا بعد تقدم الكثير من الطلاب والطالبات أثناء الآونة الأخيرة لطلبات التسجيل بالجامعات العراقية في جميع التخصصات المتنوعة، لتمهد للالتحاق في العام الجديد 2022، ونحن اليوم سوف نتعرف بالسطور القادمة عن خطوات استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق وفي شتى المحافظات من خلال الرقم الامتحاني بي دي إف.

نتائج القبول الموازي

في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية بشكل رسمي عن الانتهاء من جميع مهام رصد الدرجات والنتائج المتعلقة بالطلاب والطالبات في كافة أرجاء المحافظات من أجل القبول والالتحاق في الجامعات العراقية المتنوعة، حيث أنه يتم الإعلان عن كافة النتائج المتعلقة بالطلاب والطالبات بشكل رسمي بالساعات القادمة عن طريق الموقع الرسمي الخاص في الوزارة، وحتى يكون من السهل الحصول على جميع نتائج الطلاب والطالبات بطريقة إلكترونية، وقد تم القيام باعتماد كافة النتائج على حسب المعدلات والنسب التي تتعلق بالقبول الموازي في الجامعات، والتي قد قامت الوزارة بطرحها لكافة الطلاب والطالبات بالفترة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تتمكن من استخراج جميع نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المتنوعة بكافة التخصصات عن طريق وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر وبطريقة إلكترونية وعلى أن يتم الحصول عليها من خلال القيام باتباع هذه الخطوات:ـ