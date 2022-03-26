نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 الان على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF جميع الاقسام في المقال التالي
نتائج القبول الموازي الذي يهتم بها الكثير من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في شتى محافظات العراق بصفة عامة من أجل التعرف على كافة نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية المتنوعة لذلك العام، وهذا بالتزامن مع الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الطلاب على حسب ما أعلنته عنه وزارة التعليم العلمي ووزارة البحث العلمي بالعراق، وهذا بعد تقدم الكثير من الطلاب والطالبات أثناء الآونة الأخيرة لطلبات التسجيل بالجامعات العراقية في جميع التخصصات المتنوعة، لتمهد للالتحاق في العام الجديد 2022، ونحن اليوم سوف نتعرف بالسطور القادمة عن خطوات استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق وفي شتى المحافظات من خلال الرقم الامتحاني بي دي إف.
نتائج القبول الموازي
في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية بشكل رسمي عن الانتهاء من جميع مهام رصد الدرجات والنتائج المتعلقة بالطلاب والطالبات في كافة أرجاء المحافظات من أجل القبول والالتحاق في الجامعات العراقية المتنوعة، حيث أنه يتم الإعلان عن كافة النتائج المتعلقة بالطلاب والطالبات بشكل رسمي بالساعات القادمة عن طريق الموقع الرسمي الخاص في الوزارة، وحتى يكون من السهل الحصول على جميع نتائج الطلاب والطالبات بطريقة إلكترونية، وقد تم القيام باعتماد كافة النتائج على حسب المعدلات والنسب التي تتعلق بالقبول الموازي في الجامعات، والتي قد قامت الوزارة بطرحها لكافة الطلاب والطالبات بالفترة الأخيرة.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
تتمكن من استخراج جميع نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المتنوعة بكافة التخصصات عن طريق وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مباشر وبطريقة إلكترونية وعلى أن يتم الحصول عليها من خلال القيام باتباع هذه الخطوات:ـ
- في البداية تسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية برابط واحد مباشر ومفعل.
- من ثم يتم النقر على خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من بين الخدمات الإلكترونية الموجودة بالموقع.
- بعد ذلك بإضافة كافة البيانات التي تتعلق بالطالب منها الاسم والرقم الامتحاني للطالب.
- يتم الضغط على أيقونة استعلام حتى تظهر أمامك النتيجة الخاصة بكم.
- على أن تتواجد ملفات بي دي إف يتم تحميلها على الجهاز الخاص بك والتعرف على نتيجتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 الان على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF جميع الاقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.