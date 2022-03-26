الان… الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يسعى عدد كبير من الطلاب والطالبات للتعرف على طريقة الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان بشكل مؤخر عن معدلات القبول الموازي التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية بعد الانتهاء من أعمال استقبال طلبات القبول الموازي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أصبحت حالياً معتمدة فى جميع الجامعات العراقية، بعد الاعلان رسمياً عن معدلات القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، حيث انتهت بعد طول انتظار وزارة التربية والتعليم العراقية من تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاستقبال طلبات المتقدمين على القبول الموازي ليصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي إلى أكثر من 30 طلب، ليتم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طرق الكشف عن نتائج القبول الموازي

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل لكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية فى جميع الجامعات العراقية بشكل وبصورة الكترونية بالشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء في ادخال اسم الطالب الرباعي

الخطوة الرابعة:- تسجيل رقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح، على العلم على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية