نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 جميع المحافظات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الخارجي في العراق ظهور نتائج الامتحانات النهائية لعام 2021- 2022، ومن جانبه فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء نتائج امتحانات المدارس المهنية، فيما يترقب الطلاب ظهور نتائج الامتحانات خلال الساعات المقبلة، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد ظهور النتائج و طريقة الاستعلام عنها.
رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم عن قرب موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 فى كافة المحافظات العراقية، وذلك بعد انتهاء الكنترولات في جميع المحافظات من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، وقد حددت الوزارة بعض الضوابط للطلاب فيما يخص نقل الصفوف المنتهية الثالث والسادس المتوسط خلال الفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:
- يتم نقل الطلاب بين المديريات العامة للتربية، وذلك بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكنه هو وباقي أفراد عائلته مع عدم الاخذ في الاعتبار واقع حال الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال.
- يتم نقل الطلاب داخل المديريات في حالة نجاحه أو انتظامه فى امتحانات نصف العام بدرس أو درسين.
- لا يجوز نقل الطلاب من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية، كذلك لياجوز نقلهم من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية.
رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي
مازال يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج تلك المرحلة عن طريق المواقع الرسمية المتوفرة مثل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق أو موقع نتائجنا المشهور جدا في العراق، وتعمل الوزارة جاهده على تسهيل طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال شبكة الإنترنت وذلك لمنع التزاحم في المدارس بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الخارجي بالعراق الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع بعض الخطوات اللازمة حيث سيتم الاستعلام عنها الكترونياً وهي كالآتي:
- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- قم باختيار المرحلة الدراسية التابع لها.
- قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الخارجي.
- قم بإدخال بيانات الطالب مثل الاسم الرباعي ورقم الجلوس الخاص به أو غيرها من البيانات.
- اضغط على أيقونة الاستعلام وانتظر لمدة ثواني ستظهر النتيجة أمامك علي الفور.
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