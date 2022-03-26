طالبان تمنع نساء افغانيات من السفر الجوي بدون محرم رجل

رفضت سلطان حركة طالبان الحاكمة في افغانستان السماح لعشرات النساء بالصعود إلى عدة رحلات جوية، بعضهن إلى الخارج، لأنهن كن يسافرن بدون ولي أمر من الذكور (محرم). وقالت مصادر في شركة الطيران الأفغانية، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن "عشرات النساء اللائي وصلن إلى مطار كابل الدولي الجمعة للصعود على متن رحلات داخلية ودولية قيل لهن إنهن لا يستطعن القيام بذلك دون محرم".
ووفق أحد المسؤولين "كانت بعض النساء مزدوجات الجنسية عائدات إلى منازلهن في الخارج، وبعضهن من كندا".
وأضاف المسؤولان أنه "تم منع النساء من القيام برحلات إلى إسلام أباد ودبي وتركيا على متن شركتي (كام إير)، وشركة (أريانا إيرلاين) المملوكة للدولة".
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