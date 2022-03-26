بايدن يناقش مع نظيره البولندى بالعاصمة وارسو العملية الروسية - الأوكرانية

ونقل تليفزيون "سى إن إن" الأمريكى، اليوم السبت، لقطات حية لوصول بايدن إلى القصر الرئاسى، حيث كان فى استقباله دودا، وعدد من المسئولين البولنديين، كما تم عزف النشيد الوطنى لكلا الدولتين.
كما اصطحب بايدن خلال زيارته كبار مستشارى الأمن القومى الأمريكى، وتوجه الرئيسان إلى داخل القصر لعقد اجتماعهما المقرر اليوم.
وأوضحت القناة أن الاجتماع مهم بالنسبة لحليفين فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ورحلة تاريخية لبادين إلى وارسو، حيث أن الرئيس الأمريكى لا يحاول فقط إظهار اتحاد مع قادة بولندا، بل أيضا مع جميع أعضاء الناتو، فى ظل تعامل العالم مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان بايدن قد وصل، أمس الجمعة، إلى مدينة "زوسوف" البولندية، قادما من بروكسل، كما التقى بأفراد القوات الأمريكية التابعة للفرقة 82 المحمولة جوا فى المدينة.
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