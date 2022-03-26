عاجل- بايدن: لن نسمح بأى إخلال بالأمن الأوروبى

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم السبت، على أهمية استقرار أوروبا بالنسبة للولايات المتحدة، قائلاً إن ذلك "يمثل أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة"، وأن واشنطن لن "تسمح بأى إخلال بالأمن الأوروبى"، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان الرئيس البولندى اندريه دودا، استقبل بايدن فى القصر الرئاسى بالعاصمة وارسو، ظهر اليوم السبت، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكى، وعزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطنى للبلدين. ورافق بايدن خلال زيارة القصر الرئاسى البولندى عدد من أعضاء حكومته، وبينهم وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وحضر مع دودا وزير خارجيته زبيجنيف راو، ووزير دفاعه ماريوس بلاستساك.

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