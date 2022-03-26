عاجل.. تصاعد الأدخنة فى لفيف بعد سماع دوى انفجارات بالمدينة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية، انفجار مستودع نفط فى لفيف، جراء قصف روسى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم السبت، تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكرانى فى وسط وجنوب البلاد، وذلك باستخدام صواريخ مجنحة عالية الدقة.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الصواريخ "كاليبر" المجنحة وعالية الدقة تم إطلاقها من البحر، ودمرت مستودعا للذخيرة والأسلحة فى مقاطعة جيتومير وسط أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف متحدث الدفاع الروسية فى بيان صحفى، أن صاروخًا مجنحًا عالى الدقة من طراز "أونيكس" استهدف موقع تخزين وقود قرب مدينة نيكولايف، لافتًا إلى أن ذلك الموقع كان يستخدم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية العاملة فى جنوب البلاد بالوقود.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم ضرب نحو 117 هدفا عسكريًا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، بينها 6 مراكز تحكم، و3 راجمات صواريخ، ومنظومة مضادة للطائرات من طراز "إس-300"، و9 مستودعات للأسلحة والذخيرة، وآخران للوقود، إضافة إلى عشرات مواقع القوات الأوكرانية والكتائب القومية المتطرفة ونقاط تمركز المعدات العسكرية.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، وأخرى من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 6 طائرات مسيرة، كما دمرت صاروخًا تكتيكيًا أوكرانيًا من طراز "توتشكا-أو".

وأشار المتحدث الروسى إلى أن القوات الروسية تخوض معارك من أجل تحرير بلدتى نوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا فى دونيتسك.