تمويل بنك العربي للمتقاعدين المزايا والأوراق المطلوبة بالمملكة

تمويل بنك العربي للمتقاعدين، هو احد اهم البنوك داخل المنطقة العربية والخليج العربي والذي يقدم عدد كبير من الخدمات المصرفية، من بين هذه الخدمات المتنوعة قرض بنك العربي للمتقاعدين حيث تعتبر هذه النوعية من القروض لها إقبال كبير جدا داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم تمويل بنك العربي لجميع الأشخاص سواء موظفين أو متقاعدين، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على نوع هام من القروض وهو تمويل بنك العربي للمتقاعدين، بنك العربي به العديد من المزايا أهمها توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع خدماته المصرفية، وسوف نتعرف على تفاصيل بنك العربي تمويل للمتقاعدين في السطور القادمة.

تمويل بنك العربي للمتقاعدين

يهتم المواطن السعودي بأمر التمويل الشخصي ولهذا نجد أن هذا التمويل به إقبال كبير جدا لدى الموظفين وأيضا المتقاعدين، ويقوم البنك العربي بتقديم التمويلات للمتقاعدين منها تمويل بنك العربي للمتقاعدين، وسوف نتعرف اكثر على اهم تفاصيل قروض بنك العربي للمتقاعدين ونعرض لكم اهم مزايا القرض والأوراق التي يطلبها البنك من اجل الحصول على تمويل شخصي بنك العربي، حيث يمتلك بنك العربي مزايا عديده ومميزه سوف نتعرف عليها من خلال المقالة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك العربي

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة.

خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل.

صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

مميزات تمويل بنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

خطوات التقديم على تمويل بنك العربي