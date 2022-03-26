نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد وكيفية التواصل مع الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المكتب العام للجوازات في المملكة العربية السعودية عن حظر الأشخاص الذين خرجوا من المملكة ولم يعودون مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب عديدة سوف نتعرف عليها في هذا المقال، أيضا ما الإجراءات الواجب التعرف عليها والشروط الكثيرة وكيفية التواصل مع مصلحة الجوازات، كل هذا وأكثر سوف نتناوله معكم اليوم، فتابعونا.

مدة المنع من دخول المملكة لمن غادر ولم يعد

يوضح مكتب الجوازات الشامل فترة حظر الهجرة للقصر الذين غادروا البلاد ولم يعودوا مواطنين، ولمن لم يتم اعتبارهم مواطنين بعد مغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات تمت الموافقة عليها لاحتساب المنع.

وقال إن التوجيه يمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات، باستثناء المعالين والمرافقين، باستثناء أصحاب العمل السابقين الذين يحملون تأشيرات جديدة، إذا كانت هذه المرة تحتسب من تأشيرة انتهاء الصلاحية.

فالمنع من دخول المملكة مرتبط بشروط معينة وضوابط يجب الالتزام بها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التواصل مع الجوازات بكافة الأرقام المتاحة لها.

احجز موعدًا في جواز سفرك عبر الإنترنت

ستوفر المديرية العامة خدمة الحجز عبر الإنترنت مع Javazat وتتبع الخطوات أدناه لإكمال الخدمة:

أولا اضغط على اضغط على أبشر أفراد. انقر فوق خيار الاجتماع. الرجاء إدخال رقم مقعدك. حدد نوع التقويم. أدخل تاريخ ميلادك. أدخل الرمز المعروض للتأكد من أنك لست روبوت. انقر فوق التحقق من التفاصيل. ثم انقر للذهاب إلى الخدمة المطلوبة. انقر فوق حجز موعد جديد. بعدها حدد نوع الخدمة التي تريد تشغيلها. تحديد مكان الشخص وعدد العمليات. اضغط على “التالي”. حدد القسم المناسب لعرضه. تحديد التاريخ والوقت المناسبين. قم بتأكيد الحجز ومراجعة عملية الحجز.

رقم خدمة جواز السفر في المملكة العربية السعودية

توفر الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عددًا من الأرقام للاتصال بممثلي خدمة العملاء للاستعلام عن الخدمات وتقديم الشكاوى، وتتمثل في: