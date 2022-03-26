نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ سعر الحديد اليوم (حديد الراجحي بالمملكة العربية السعودية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة الراجحي للصلب اليوم، عن سعر الحديد في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الحديد من أهم المواد التي يمكن استخدامها في عملية البناء، وسعر الحديد حسب المعلومات الواردة في بورصة اليوم، تابعونا لتعرفوا عليها.

سعر الحديد اليوم

من الجدير بالذكر أن أعلن مصرف الراجحي في 26 آذار (مارس) الموافق السبت 23 شعبان 1443، أن سعر طن خام الحديد في مصرف الراجحي بلغ 3400 ريال سعودي هذه الفترات كاملة، لكن في الأسابيع والأيام القادمة ستكون أسعار الحديد في السعودية مختلفة، أحدث وأكبر نوع وأسعار تنافسية للغاية.

سعر طن الحديد في السعودية اليوم 1443

توصلنا اليوم إلى أسعار الحديد في العديد من المصانع المختلفة في المملكة العربية السعودية، ووجدنا متوسط ​​الأسعار الهائلة المتداولة في المملكة، وهي:

طن واحد من حديد التسليح المحلي بسماكة 6 مل يمكن أن يكلف 3207.85 ريال سعودي.

بالإضافة إلى طن واحد من حديد التسليح بسمك 8 مم، يبلغ سعره 2611.18 ريال سعودي.

بالنسبة لحديد التسليح المنزلي بسمك 10 ملم يبلغ سعره حوالي 2633.34 ريال سعودي.

وبحسب الإحصائيات فإن سعر حديد التسليح بسماكة 12 مل يقارب 3330.64 ريال سعودي.

أيضا يصل سعر حديد التسليح المحلي بسماكة 14 مل إلى 3330.55 ريال سعودي، فيما يمكن أن يصل سعر حديد التسليح بسماكة 16 مل إلى حوالي 2333.55 ريال سعودي.

بالإضافة إلى سعر حديد التسليح السميك 18 مل، يبلغ سعره حوالي 2339.74 ريال سعودي.

هو سعر حديد التسليح لمصنع الوطني، وهو السعر اعتباراً من السبت 26 آذار.

وبفضل كل المعلومات المهمة في المقال، تعرفت على أهم أسعار الحديد في المملكة العربية السعودية اليوم، أيضا عن أهم الأسعار الأخرى، يوم السبت 26 مارس.

سعر حديد الاتفاق اليوم

من خلال موقعنا نشرح لكم مشتركينا الأعزاء سعر حديد الاتفاق اليوم في المملكة العربية السعودية، ونبين لكم ما يلي: