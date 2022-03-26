عاجل- بايدن: بوتين حاول تقسيم الناتو.. والبند الخامس مقدس

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، نظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأنه سعى لتقسيم الناتو، ولكنه لم يتمكن من ذلك على حد قوله، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وشدد بايدن على التزام الولايات المتحدة باتفاق حلف شمال الأطلسى، قائلاً: "التزامنا مقدس بالبند الخامس من اتفاق الناتو". وكان الرئيس البولندى اندريه دودا، استقبل بايدن فى القصر الرئاسى بالعاصمة وارسو، ظهر اليوم السبت، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكى، وعزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطنى للبلدين. ورافق بايدن خلال زيارة القصر الرئاسى البولندى عدد من أعضاء حكومته، وبينهم وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وحضر مع دودا وزير خارجيته زبيجنيف راو، ووزير دفاعه ماريوس بلاستساك. وعقد الرئيسان البولندى والأمريكى، جلسة محادثات ثنائية عقب مراسم الاستقبال.

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