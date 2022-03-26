روسيا: اعتقال 4 أشخاص تورطوا فى إعداد هجمات ضد عناصر أمنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية فى روسيا، اليوم السبت، تفكيك خلية إرهابية فى بشكورتستان، واعتقال 4 أشخاص تورطوا فى الدعاية للإرهاب، وحضروا لشن هجمات على عناصر قوات حفظ القانون.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال الأمن الفيدرالى الروسى فى بيان له، إن قواته، وبالتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، احتجزوا 4 مواطنين روس فى مدينة أوفا عاصمة بشكورتستان، لتورطهم فى التحضير لتنفيذ هجمات على عناصر أمنية، و"الترويج للفكر الإرهابى عبر الإنترنت". كما أشار البيان إلى أنه خلال التفتيش تم العثور لديهم على قنبلتين يدويتين من طراز RGD-5، وعبوات حارقة تشبه زجاجات "مولوتوف"، بالإضافة إلى كتب متطرفة وأجهزة راديو وملابس ومعدات تستخدم فى الظروف الميدانية.

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