ووفقًا لصحيفة "البيان"، فقد أكدت فرق هيئة أبوظبى للدفاع المدنى أنها تعاملت مع الحادث بمجرد أوصول بلاغ من الأهالى إلى غرفة العمليات، حيث تحركت الفرق المختصة على الفور، وباشرت مهامها بالموقع.
وقالت الصحيفة، إن أهالى منطقة العين شيعوا جثمان الطفل سلطان المقبالى، 3 أعوام، والذى سقط مساء أمس الجمعة فى بئر بعمق 72 مترا، حيث أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة فى مسجد الشهيد عمر المقبالى فى منطقة أم غافة، وشيع المصلون جثمان الطفل المقبالى إلى مثواه الأخير، بمقبرة أم غافة.
ودعت فرق هيئة أبوظبى للدفاع المدنى الجمهور إلى التأكد من ردم أية آبار أو حفر فى محيط المنازل أو المناطق القريبة منها، حرصًا على حياة الأطفال، وللحفاظ على سلامتهم، وعدم تعريضهم للخطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ريان ليس الآخير.. مصرع طفل إماراتى بعد سقوطه فى بئر بمدينة العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.