عاجل- ريان ليس الآخير.. مصرع طفل إماراتى بعد سقوطه فى بئر بمدينة العين

جدة - نرمين السيد - شيع أهالى منطقة العين الإماراتية، بعد صلاة عصر اليوم السبت، طفلاً لقى حتفه بعدما سقط فى بئر بعمق 72 مترًا بمنطقة الظاهر فى المدينة، ما أعاد إلى الأذهان حادث الطفل المغربى ريان، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية.





ووفقًا لصحيفة "البيان"، فقد أكدت فرق هيئة أبوظبى للدفاع المدنى أنها تعاملت مع الحادث بمجرد أوصول بلاغ من الأهالى إلى غرفة العمليات، حيث تحركت الفرق المختصة على الفور، وباشرت مهامها بالموقع.

وقالت الصحيفة، إن أهالى منطقة العين شيعوا جثمان الطفل سلطان المقبالى، 3 أعوام، والذى سقط مساء أمس الجمعة فى بئر بعمق 72 مترا، حيث أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة فى مسجد الشهيد عمر المقبالى فى منطقة أم غافة، وشيع المصلون جثمان الطفل المقبالى إلى مثواه الأخير، بمقبرة أم غافة.

ودعت فرق هيئة أبوظبى للدفاع المدنى الجمهور إلى التأكد من ردم أية آبار أو حفر فى محيط المنازل أو المناطق القريبة منها، حرصًا على حياة الأطفال، وللحفاظ على سلامتهم، وعدم تعريضهم للخطر.